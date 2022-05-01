США могут рассмотреть отправку военных в Украину

Член Палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, разрешающей отправку американских военных для защиты Украины, если там будет применено оружие массового поражения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в воскресенье The Hill.

"Я не считаю, что сейчас нам нужно отправлять войска на Украину. Я лишь внес на рассмотрение документ, разрешающий применение вооруженных сил. Это даст президенту данную опцию в случае, если на Украине применят ядерное, химическое или биологическое оружие", - пояснил конгрессмен.

"Документ не принуждает президента делать это, а просто подтверждает, что у него есть эта опция. Это даст президенту больше гибкости", - добавил Кинзингер.