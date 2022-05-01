Детали переговоров Зеленского и Пелоси

Переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Киеве продлились 4 часа и были очень предметными.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил президент Украины Володимир Зеленский.

"Обговорил ключевые вопросы оказания помощи нашему государству со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая посетила Киев вместе с делегацией Конгресса. <...> Провели с госпожой Пелоси 4 часа очень предметных переговоров, как говорят, многоаспектных. В частности обсуждали военные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с США", - сказал он в видеообращении, распространенном его пресс-службой.

По итогам визита Пелоси заявила, что американские законодатели ведут работу над направленным президентом США Джо Байденом запросом о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине. Согласно распространенному Палатой представителей Конгресса ее заявлению, делегация Пелоси заверила украинскую сторону в том, что "дополнительная американская поддержка уже на подходе".