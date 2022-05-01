https://news.day.az/world/1458419.html Оппозиционеры разбили палаточный лагерь в центре Еревана - ФОТО - ВИДЕО
Оппозиционеры разбили палаточный лагерь в центре Еревана - ФОТО - ВИДЕО
Митингующие в центре Еревана, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разбили палаточный лагерь на площади Франции в центре Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Прилегающие к площади улицы перекрыты мусорными баками и скамьями.
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