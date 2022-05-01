Оппозиционеры разбили палаточный лагерь в центре Еревана
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Митингующие в центре Еревана, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разбили палаточный лагерь на площади Франции в центре Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Прилегающие к площади улицы перекрыты мусорными баками и скамьями.