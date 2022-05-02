Лавров о возможном сроке окончания спецоперации в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможный срок окончания спецоперации в Украине в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

По словам Лаврова, российские военные не будут "искусственно подгонять свои действия под какую-то дату". Речь идет, в частности, о 9 мая. "Темпы осуществления операции в Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих", - сказал он.