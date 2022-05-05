В Шанхае живого мужчину доставили в морг в патологоанатомическом мешке

Пожилой житель дома престарелых в Шанхае был ошибочно объявлен мертвым и доставлен в морг в мешке для тел умерших. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видеозаписи, снятой прохожим, виден момент, когда несколько рабочих, одетых в защитные костюмы из-за COVID-19, отскакивают, когда понимают, что мужчина все еще жив - голова "мертвеца" появляется из желтого мешка.

На китайской платформе Weibo многие жестоко раскритиковали увиденное - особенно с учетом того, что Шанхай долгое время считался самым прогрессивным и современным городом Китая.

Правительство округа вскоре отреагировало на инцидент, заявив, что пожилой мужчина в настоящее время находится в стабильном состоянии. Из районного управления по гражданским делам и управления социального развития были уволены три чиновника, а также начальник дома престарелых.