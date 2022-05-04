Французские виноделы опасаются дефицита бутылок для вина

Винодельческая отрасль Франции в 2022 году рискует столкнуться с дефицитом бутылок в связи с ростом цен на продукцию стеклодувных фабрик из-за пандемии, а также ситуации в Украине. Об этом сообщает в среду телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дезорганизация поставок связана с событиями последних двух лет", - пояснил председатель ассоциации Vignerons cooperateurs de France Жоэль Буэиль.

По его словам, из-за COVID-19 спрос на винодельческую продукцию снизился, из-за чего стекольные заводы также замедлили производство бутылок. Теперь же объемы постепенно наращиваются, но не успевают за ростом спроса. В последние месяцы рост цен подстегнул и подорожавший природный газ, который используется в печах для нагрева песка до 1,3 тыс. градусов.

Счета за газ составляют 75-80% от общего объема платы за энергию на таких предприятиях, отмечает телеканал. По его данным, бутылки уже подорожали в среднем на 30-45% по сравнению с весной 2021 года.

На поставках стекла сказались и мартовские забастовки дальнобойщиков в Испании, откуда французские виноделы также импортируют часть своих бутылок. Глава французской федерации производителей стекла Жак Борда заявлял Agence France-Presse в конце апреля, что пока дефицита нет, но ситуация на рынке напряженная. Также он сообщал о том, что почти половину винных бутылок Франция получает из-за рубежа.