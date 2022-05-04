https://news.day.az/world/1459209.html Спецназ Турции нейтрализовал 5 террористов РПК на севере Ирака
Спецназ Турции нейтрализовал 5 террористов РПК на севере Ирака
Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака пять террористов РПК в рамках операции Penсe-Kaplan.
Об этом в среду говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре