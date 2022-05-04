Спецназ Турции нейтрализовал 5 террористов РПК на севере Ирака

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака пять террористов РПК в рамках операции Penсe-Kaplan.

Об этом в среду говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.