В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 7 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 223 576 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 989 828 случаев выздоровления среди заразившихся", говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 351 403 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 578 196 человек - вторую дозу, 27 083 641 человек - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 013 240 доз вакцины против COVID-19.

Еще 7 иранцев умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 800 человек.