ФРС США впервые повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые повысила базовую процентную ставку - на 0,5 процентных пункта, до 0,75-1%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] ожидает, что при соответствующем ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к своему целевому уровню в 2%, а рынок труда останется сильным. В поддержку этих целей FOMC решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0,75-1% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным", - отмечается в сообщении американского регулятора.

Также ФРС с 1 июня намерена начать сокращение активов, которое начнется с $47,5 млрд в месяц, где на $30 млрд сократятся активы в казначейских ценных бумагах и на $17,5 млрд - в закладных на недвижимость.