Coca-Cola может уйти из России

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, может уйти с российского рынка, допустил глава компании Джеймс Куинси, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как заявил Куинси на мероприятии CEO Council Summit, организованном The Wall Street Journal, Coca-Cola может прийти к тому, что ее бизнес в РФ "полностью исчезнет", если конфликт в Украине затянется (его слова приводит издание).

В марте компания объявила о приостановке поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка.