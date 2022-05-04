https://news.day.az/world/1459212.html Coca-Cola может уйти из России
Coca-Cola может уйти из России
Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, может уйти с российского рынка, допустил глава компании Джеймс Куинси, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Как заявил Куинси на мероприятии CEO Council Summit, организованном The Wall Street Journal, Coca-Cola может прийти к тому, что ее бизнес в РФ "полностью исчезнет", если конфликт в Украине затянется (его слова приводит издание).
В марте компания объявила о приостановке поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка.
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