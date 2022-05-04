Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом, у него легкое течение болезни.

Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена сегодня днем показал положительный результат на COVID-19", - говорится в заявлении.

Прайс отметил, что Блинкен уже "несколько дней" не встречался с президентом Джо Байденом лично.