https://news.day.az/world/1459213.html Блинкен заразился коронавирусом
Блинкен заразился коронавирусом
Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом, у него легкое течение болезни.
Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена сегодня днем показал положительный результат на COVID-19", - говорится в заявлении.
Прайс отметил, что Блинкен уже "несколько дней" не встречался с президентом Джо Байденом лично.
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