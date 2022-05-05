Речь Блинкена о курсе США в отношении Китая отложили на неопределенный срок

Госсекретарь США Энтони Блинкен не сможет из-за заражения коронавирусом выступить 5 мая с изложением ключевых положений курса, которого действующая вашингтонская администрация намерена в перспективе придерживаться в отношении Китая.

Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь по-прежнему намерен выступить с этой речью, но произойдет это, очевидно, не завтра. Мы подберем другую дату, как только сможем", - сказал он.

Ранее в среду Госдепартамент сообщил, что Блинкен заразился коронавирусом.

Выступление Блинкена должно было состояться в Университете имени Джорджа Вашингтона.