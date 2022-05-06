Акционеры подали в суд на Netflix

Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В иске, поданном в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), утверждается, что Netflix "скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов".

Кроме того, в иске утверждается, что компания скрыла от акционеров "трудности с удержанием пользователей", в результате которых Netflix "теряет подписчиков". Акционеры утверждают, что понесли "существенные убытки и ущерб" из-за сокрытия этой информации.

В конце апреля Netflix опубликовала отчет за первый квартал, в котором сообщила, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 000. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 000 подписчиков. Netflix прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 000 000 по итогам квартала.