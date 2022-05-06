Австралия выделила $1,4 млрд на модернизацию своих ВМС

Правительство Австралии направило более 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) на переоснащение военно-морских сил страны и модернизацию систем ПВО. Об этом в четверг сообщил министр обороны Питер Даттон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ключевым элементом переоснащения австралийского флота станут "корабельные зенитные управляемые ракеты средней дальности Sea Sparrow (ESSM) Block 2, которые были закуплены для защиты интересов страны в стратегически сложной обстановке" у США. "Первая партия этих ракет уже прибыла в Австралию для первоначального изучения и тестирования. Позднее ими будут оснащены фрегаты класса Anzac и эсминцы класса Hobart", - указал Даттон.

Министр также отметил, что в дальнейшем некоторые компоненты для этих ракет будут производиться на австралийских оборонных заводах в Аделаиде, Мельбурне, Брисбене и Ньюкасле, что позволит национальному военно-промышленному комплексу играть более активную роль на международном рынке вооружений.

На вооружении ВМС Австралии в настоящий момент стоят три эсминца класса Hobart (корабли, получившие имена Hobart, Brisbane и Sydney, были построены соответственно в 2017, 2018 и 2020 годах) и восемь фрегатов класса ANZAC, построенных с 1994 по 2004 год.