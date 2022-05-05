СМИ: от COVID-19 в США умерли более миллиона человек

В США от последствий COVID-19 скончались более миллиона человек. Подсчетом занимались американские СМИ. Число сопоставимо с населением Сан-Хосе (штат Калифорния), который замыкает десятку крупнейших городов страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Вместе с этим, по данным Университета Джонса Хопкинса, от ковида с начала эпидемии умерли 996 399 человек. По информации медицинского регулятора США, в настоящее время в среднем в стране за сутки опасное заболевание уносит жизни 325 американцев.