В Дании выявили новые варианты "омикрона"

Несколько случаев новых подвариантов омикрон-штамма коронавируса обнаружены в Дании. Об этом в четверг сообщает Государственный институт сыворотки (SSI), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1. Первые два, возможно, станут причиной новой волны заражения в Южной Африке. Распространенность последнего усиливается в Соединенных Штатах.

"SSI продолжает внимательно следить за новыми подвариантами. Однако при существующей базе данных и скудных знаниях об их инфекционности слишком рано оценивать, как инфекция будет развиваться в Южной Африке и США в ближайшем будущем", - приводятся в пресс-релизе слова старшего научного сотрудника SSI Мортена Расмуссена.

В Дании на подвариант BA.2 на прошлой неделе приходилось примерно 99% всех случаев заражения SARS-CoV-2.