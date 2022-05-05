В Швеции цены на продукты питания продолжат расти

Рост цен на продукты питания в Швеции будет продолжаться. Об этом в четверг заявил генеральный директор сельскохозяйственного кооперативного объединения Lantmannen Магнус Кагевик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, думаю, мы будем наблюдать продолжающийся рост цен на продовольствие. Это объясняется серьезным увеличением затрат сельхозпроизводителей на энергию, семена, удобрения", - приводит его слова Шведское радио. При этом Кагевик заявил, что несмотря на инфляцию, шведская сельхозпродукция вряд ли будет дорожать больше импортной.

По мнению шведских экспертов, одними из главных факторов, вызвавших повышение цен на продовольствие, стали ситуация в Украине и введенные против России экономические санкции, что привело к сильному подорожанию природного газа и удобрений.

"Я думаю, в будущем речь будет идти не только о ценах, но и о самом доступе к некоторым из этих товаров", - сказал Кагевик. На вопрос, на какие именно товары может возникнуть дефицит, он назвал удобрения. Кагевик также отметил, что шведское сельское хозяйство имеет столь высокую степень самообеспеченности, что может спокойно выстоять в кризисный период.