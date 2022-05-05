Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший

В турецком городе Бурса произошло смертельное ДТП. В четверг, 5 мая, о трагедии сообщил местный телеканал A Haber, передает Day.Az.

Известно, что столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительным данным, травмы получили шесть человек, один погиб.

"Срочные новости: грузовик врезался в пассажирский автобус в Бурсе. Сообщается, что в страшной аварии есть погибшие, много пострадавших", - сообщил телеканал.

Авария произошла на трассе Бурса - Анкара. Виновником аварии стал водитель грузовика - он врезался в автобус, который ехал впереди него.

На место прибыли сотрудники полиции, пожарные, а также врачи. Известно, что погиб один пассажир, который сидел в задней части автобуса.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Уточняется, что водитель грузовика сбежал после аварии.