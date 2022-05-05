Переговоры Эрдогана и Макрона

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эмманюэлем Макроном, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, стороны в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы, в частности события в Украине.

Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для дипломатического решения кризиса в Украине.