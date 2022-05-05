https://news.day.az/world/1459545.html Переговоры Эрдогана и Макрона
Переговоры Эрдогана и Макрона
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эмманюэлем Макроном, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, стороны в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы, в частности события в Украине.
Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для дипломатического решения кризиса в Украине.
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