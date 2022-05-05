Вооруженное нападение в Израиле

Трое израильтян убиты, четверо получили ранения в четверг в результате нападения с использованием огнестрельного оружия и топора в городе Элад в центральной части Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее данным, в настоящий момент полиция ведет розыск нападавших. В совершении атаки подозревают двух террористов, а власти Элада обратились с просьбой к жителям города оставаться в своих домах, указывает радиостанция.