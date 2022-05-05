https://news.day.az/world/1459549.html Вооруженное нападение в Израиле - трое погибших, четверо ранены
Вооруженное нападение в Израиле - трое погибших, четверо ранены
Трое израильтян убиты, четверо получили ранения в четверг в результате нападения с использованием огнестрельного оружия и топора в городе Элад в центральной части Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция Kan.
По ее данным, в настоящий момент полиция ведет розыск нападавших. В совершении атаки подозревают двух террористов, а власти Элада обратились с просьбой к жителям города оставаться в своих домах, указывает радиостанция.
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