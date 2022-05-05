Володин о возможности мобилизации в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что мобилизации в России не планируется, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, нет, нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я вам и в эфире, и без эфира это скажу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал чушью публикации о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы.