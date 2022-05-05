https://news.day.az/world/1459551.html Володин о возможности мобилизации в России
Володин о возможности мобилизации в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что мобилизации в России не планируется, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нет, нет, нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я вам и в эфире, и без эфира это скажу".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал чушью публикации о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы.
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