https://news.day.az/world/1459555.html ООН проводит третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя
ООН проводит третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя
Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя началась в четверг, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Третья операция с целью эвакуации гражданского населения началась сегодня утром", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Гриффитс также поблагодарил российские и украинские власти за "конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию [по эвакуации] в жизнь".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре