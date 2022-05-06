ООН проводит третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя

Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя началась в четверг, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Третья операция с целью эвакуации гражданского населения началась сегодня утром", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Гриффитс также поблагодарил российские и украинские власти за "конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию [по эвакуации] в жизнь".