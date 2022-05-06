Пресс-секретарь Белого дома покидает пост

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки покинет свой пост 13 мая, на ее должность назначена ее заместитель Карин Жан-Пьер. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Карин принесет с собой не только опыт, талант и добросовестность, необходимые для столь трудной работы, она также продолжит руководить распространением информации о работе администрации Байдена - Харрис от имени американского народа", - цитирует пресс-служба президента США Джо Байдена. - Хочу поблагодарить Джен за высокий профессионализм, прямое и искреннее общение с американским народом с присущим ей чувством юмора".