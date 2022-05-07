В Аргентине выявили случаи гепатита неизвестного происхождения

Минздрав Аргентины проинформировал о восьми случаях заболевания детей с подозрением на гепатит неизвестного происхождения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Юрисдикции проводят анализы и эпидемиологическое раcследование - окончательный диагноз пациентам пока не поставлен.

"Это отдельные случаи, и между ними нет никакой связи",- уточнили в ведомстве.

В Минздраве рекомендуют медикам квалифицировать случай как подозрительный, когда симптомы совместимы с гепатитом при отрицательных тестах на вирусные гепатиты (А, В, С, D и Е). В исследование этих больных также рекомендуется включить выявление аденовируса.