Shell продаст свою российскую сеть АЗС

Нефтегазовая компания Shell анонсировала продажу своего заправочного бизнеса в России - более 370 АЗС в 28 городах по всей стране. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, потенциального покупателя уже нашли, однако сделка еще не закрыта. Уточняется, что Shell продает все автозаправки вместе с персоналом при условии, что работникам АЗС будут платить текущие зарплаты до конца года.

Среди потенциальных покупателей сети АЗС - "Лукойл", рассказали источники.