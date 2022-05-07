Китаянка выпала с 14-го этажа и сломала лишь ногу

В Китае девушка выпрыгнула из окна 14-го этажа и получила лишь перелом ноги. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по появившемуся видео, девушка некоторое время стояла на карнизе, а затем бросилась вниз. Благодаря стоявшему под окнами многоэтажки седану Volkswagen она осталась жива. Автомобиль смягчил падение, но девушка все равно получила различные травмы и сломала ногу. Приехавшие медики отвезли ее в больницу. У автомобиля разбито лобовое стекло и помят капот.