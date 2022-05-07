https://news.day.az/world/1459618.html Китаянка выпала с 14-го этажа и сломала лишь ногу - ВИДЕО
Китаянка выпала с 14-го этажа и сломала лишь ногу - ВИДЕО
В Китае девушка выпрыгнула из окна 14-го этажа и получила лишь перелом ноги. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Судя по появившемуся видео, девушка некоторое время стояла на карнизе, а затем бросилась вниз. Благодаря стоявшему под окнами многоэтажки седану Volkswagen она осталась жива. Автомобиль смягчил падение, но девушка все равно получила различные травмы и сломала ногу. Приехавшие медики отвезли ее в больницу. У автомобиля разбито лобовое стекло и помят капот.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре