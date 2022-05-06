https://news.day.az/world/1459668.html Крупный пожар охватил рынок во Владикавказе - ВИДЕО
Крупный пожар охватил рынок во Владикавказе - ВИДЕО
Крупный пожар произошел на рынке "Викалина" во Владикавказе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы.
Пламя охватило два ангара с вещами. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.
На кадрах, оказавшихся в нашем распоряжении, видны клубы черного дыма.
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