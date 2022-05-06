Крупный пожар охватил рынок во Владикавказе

Крупный пожар произошел на рынке "Викалина" во Владикавказе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы.

Пламя охватило два ангара с вещами. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

На кадрах, оказавшихся в нашем распоряжении, видны клубы черного дыма.