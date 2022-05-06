Елизавета II посетит церемонию открытия британского парламента

Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II планирует посетить церемонию открытия парламента в следующий вторник, 10 мая. Ее помощники уже принимают меры, чтобы Ее Величеству было легче передвигаться на мероприятии. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Королеве придется пройти от машины до здания парламента, затем, минуя пару комнат, она доберется до Палаты лордов, где возле трона произнесет речь. Открытие парламента - одна из самых важных государственных обязанностей монарха, в публичном обращении которого говорится о политике правительства и предлагаемых законах на новую парламентскую сессию.

За все время правления Елизавета II лишь два раза пропустила церемонию открытия парламента, когда была беременна принцем Эндрю и принцем Эдвардом. В 2016 году королева впервые за 64 года воспользовалась лифтом, а не лестницей во время проведения торжества. Раньше она надевала императорскую корону и мантии, но теперь была вынуждена от них отказаться из-за веса.

Точное присутствие Ее Величества в парламенте будет подтверждено в день церемонии. Если королева не сможет приехать по состоянию здоровья, то скорее всего ее заменит принц Чарльз.