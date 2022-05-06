Индия захотела увеличить добычу самого грязного топлива

Индия, второй по величине производитель и потребитель угля в мире, захотела увеличить добычу самого грязного топлива на 75-100 миллионов тонн в ближайшие два-три года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра угольной промышленности Анила Кумара Джейна, передает Day.Az.

Государственная угледобывающая компания Coal India, на долю которой приходится 80 процентов добычи в стране, планирует нарастить годовой объем производства до 1 миллиарда тонн к 2024 году. В настоящее время энергетический гигант добывает 622,6 миллиона тонн в год.

Происходящее в Украине поспособствовало нарушению поставок энергоресурсов, а аномальная жара - резкому росту потребления электроэнергии, что усилило зависимость Индии от угля. Страна ускоренными темпами пытается восполнить запасы самого грязного топлива, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса. К марту 2022 года Индия произвела 777,2 миллиона тонн угля за год, а сожгла более миллиарда тонн.