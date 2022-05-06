В Евросоюзе зафиксировали рекордный рост доступности наркотиков

Рекордный рост доступности наркотиков, в особенности кокаина и метамфетамина, отмечается в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в совместном отчете Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркозависимости и Европейского полицейского агентства, опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проведенное нами исследование свидетельствует о росте и диверсификации рынка наркотиков [в ЕС], - отметил директор центра Алексис Гусдил. - Усиление кооперации между европейскими и международными преступными группировками привело к рекордной доступности запрещенных веществ, росту насилия и коррупции, а также значительному увеличению проблем со здоровьем".

В документе также указано, что Европа используется международной оргпреступностью как "глобальный транзитный пункт" для наркоторговли. Психоактивные вещества, произведенные в Южной Америке, доставляются через Старый Свет в Азию и на Ближний Восток. Однако в последнее время ЕС также стал "одним из ведущих производителей и экспортеров синтетических наркотиков".

Для борьбы с распространением запрещенных психоактивных веществ в ЕС авторы предлагают увеличить инвестиции с целью укрепления мер безопасности на границах, совершенствования системы судмедэкспертизы, а также выявления и нейтрализации цепочек поставок наркотиков.