Летняя Универсиада в Китае не состоится в 2022 году из-за новой волны COVID-19

Исполняющий обязанности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер заявил, что всемирная летняя Универсиада в Чэнду (Китай) не состоится в этом году из-за очередной вспышки заболеваемости COVID-19. Слова Эдера передает официальный сайт FISU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение о переносе Универсиады-2021 в Чэнду было принято нелегко, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один", - сказал Эдер.

Напомним, что изначально Универсиада в Китае должна была пройти в 2021 году, но была также перенесена из-за пандемии COVID-19.