https://news.day.az/world/1459851.html Летняя Универсиада в Китае не состоится в 2022 году из-за новой волны COVID-19
Летняя Универсиада в Китае не состоится в 2022 году из-за новой волны COVID-19
Исполняющий обязанности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер заявил, что всемирная летняя Универсиада в Чэнду (Китай) не состоится в этом году из-за очередной вспышки заболеваемости COVID-19. Слова Эдера передает официальный сайт FISU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Решение о переносе Универсиады-2021 в Чэнду было принято нелегко, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один", - сказал Эдер.
Напомним, что изначально Универсиада в Китае должна была пройти в 2021 году, но была также перенесена из-за пандемии COVID-19.
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