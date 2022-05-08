В историческом центре Мехико найдены остатки жилищ ацтеков и плавучих садов

Мексиканские археологи изучили руины жилищ на территории исторического центра Мехико, появившиеся 800 лет назад, во времена империи ацтеков, и обнаруженные во время работ по модернизации этого района и строительства электрической подстанции. Об этом говорится в пресс-релизе мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты относят эти развалины к позднему постклассическому периоду (1200-1521 гг. н.э.), они располагались на границе двух кварталов в ацтекской столице Теночтитлане, на месте которой собственно и расположился Мехико. Площадь раскопок составила 400 м2. В поздний постклассический период район, в котором ведутся раскопки, был жилым и сельскохозяйственным центром, археологи уже обнаружили в его окрестностях остатки каналов и пристаней - платформ, где останавливались для погрузки и разгрузки лодки, использовавшиеся для связи с чинампа - небольшими плавучими островками, которые жители доколумбовой Мезоамерики использовали для выращивания сельскохозяйственных культур на озерном мелководье.

В жилом районе под толстыми глинобитными полами ацтекских зданий археологи обнаружили погребальные сосуды с младенческими скелетами, а также сосуды для возжигания благовоний и прядильные устройства и инструменты. Особенно важной считается находка каменной статуи высотой чуть более 60 см, также относящейся к позднему постклассическому периоду, которая изображает человека в набедренной повязке, занявшего такую позу, как будто он что-то бросает. Археологи полагают, что эта статуя могла быть незаконченной, так как на ней не хватает полировки, - можно предположить, что она была спрятана во время нашествия испанских конквистадоров, захвативших столицу ацтеков в 1521 году.

Исследования остатков жилища свидетельствуют также о том, что в колониальную эпоху XVI-XVII веков здесь располагались шорно-седельные и керамические мастерские, а в XIX веке - общественные бани. Исследователи обнаружили остатки ванн, плиточные полы и дренажную систему. Ожидается, что археологические работы в этом районе будут активно продолжены, поскольку в будущем здесь планируется строительство трубопровода, который пройдет внутри новой подстанции.