https://news.day.az/world/1459868.html Перестрелка между мигрантами в Гамбурге - ВИДЕО
Перестрелка между мигрантами в Гамбурге - ВИДЕО
В немецком Гамбурге произошла перестрелка между двумя группами мигрантов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несколько человек получили огнестрельные ранения и ранения от холодного оружия. Есть жертвы. Отмечается, что в перестрелке участвовало от 80 до 100 человек.
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