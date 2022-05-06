Перестрелка между мигрантами в Гамбурге

В немецком Гамбурге произошла перестрелка между двумя группами мигрантов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несколько человек получили огнестрельные ранения и ранения от холодного оружия. Есть жертвы. Отмечается, что в перестрелке участвовало от 80 до 100 человек.