https://news.day.az/world/1459878.html Взрыв в столице Кубы - много погибших
Взрыв в столице Кубы - много погибших
Сильный взрыв произошел в пятницу утром в гостинице "Саратога", расположенной напротив гаванского Капитолия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Погибли восемь человек, ранено около 30, заявило правительство Кубы в Twitter. "Начался прием крови для раненых", - говорится в сообщении.
Разрушено как минимум два этажа здания. По информации источника, речь может идти о взрыве газа. Отмечается, что гостиница готовилась к открытию, проводились работы по наладке газового оборудования. Осуществляется эвакуация учащихся из близлежащей школы.
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