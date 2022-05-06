Взрыв в столице Кубы

Сильный взрыв произошел в пятницу утром в гостинице "Саратога", расположенной напротив гаванского Капитолия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Погибли восемь человек, ранено около 30, заявило правительство Кубы в Twitter. "Начался прием крови для раненых", - говорится в сообщении.

Разрушено как минимум два этажа здания. По информации источника, речь может идти о взрыве газа. Отмечается, что гостиница готовилась к открытию, проводились работы по наладке газового оборудования. Осуществляется эвакуация учащихся из близлежащей школы.