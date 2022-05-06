https://news.day.az/world/1459879.html Постпреды стран ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ
Постпреды стран ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в пятницу не сумел прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России и продолжит консультации на выходных.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает агентство ЭФЭ.
"Встреча постпредов стран ЕС не позволила решить спорные вопросы, сформулированные такими странами как Венгрия, Словакия, Чехия", - пишет агентство.
В связи с этим, как отмечает ЭФЭ, дискуссии на уровне постпредов "продолжатся в конце этой недели".
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