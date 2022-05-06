Украина ведет переговоры о получении $11 млрд. международной помощи

Украина ведет переговоры о международной помощи на 11 млрд долларов, из которых уже получила 5 млрд.

Об этом во время брифинга в медиацентре Украины рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Day.Az со ссылкой на УНИАН.

"Доходы бюджета сейчас покрывают только 54% наших расходов, это без учета расходов на военные нужды. Поэтому основная балансировка происходит за счет международной помощи, международных заимствований. Это то, на что тратим 90% нашего времени", - заявил Марченко.

По его словам, ключевыми партнерами для Украины остаются США, Канада, Великобритания и Европейский Союз.