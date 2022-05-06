Рекордное количество британцев захотело уехать из страны

Рекордное количество жителей Великобритании намерено уехать из страны из-за роста цен.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Daily Mail.

По информации газеты, в апреле число британцев, сделавших в Google запрос "переехать за границу", увеличилось на 1000%. Наибольшим спросом у граждан пользуются Америка, Канада и Австралия.

"Исследование специалиста по эмиграции Рейсса Эдвардса показало, что число запросов на получение австралийской визы в апреле подскочило на 670 процентов", - сказано в статье.

Как пишет издание, ежегодно из Соединенного Королевства мигрируют свыше 400 тыс. человек, 20 тыс. из них предпочитают переехать на постоянное жительство в США. Теперь этот показатель вырос из-за высоких темпов инфляции.