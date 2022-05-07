Shell приостановит работу АЗС в России

Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил генеральный директор "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев.

"Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС "Шелл" и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни. Ключевым приоритетом для "Шелл" остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства", - приведены слова Стародубцева в сообщении Shell.

Shell ведет переговоры по продаже компании "Шелл Нефть", владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов, подтвердил Стародубцев. По данным Forbes, среди потенциальных покупателей - "Лукойл".