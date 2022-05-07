Названы страны мира с самым дорогим бензином

Среднемировые цены на бензин выросли вслед за нефтью - в начале мая текущего года они составляют порядка 1,33 доллара за литр. Однако в разных странах стоимость бензина кардинально отличается - и дело не только и не столько в экономике.

Как передает Day.Az, об этом рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Дороже всего на данный момент бензин в Гонконге (2,78 USD за 1 литр) и Норвегии (2,41 USD за 1 литр). Дешевле всего (если брать страны, в которых ведется официальный учет) - в Алжире (0,32 USD за 1 литр) и Кувейте (0,34 USD за 1 литр).

"Справедливости ради нужно отметить, что в Венесуэле, Сирии, Ливии, Иране и Ираке цены бывают и ниже - известны случаи, когда в Венесуэле цена снижалась до 0,02 USD (2 цента!) за 1 литр. Но с учетом всего происходящего в этих странах, эти цены - вопрос исключительно творчества, ничего общего не имеющего с реальной экономикой", - отмечает эксперт.