https://news.day.az/world/1459919.html Момент столкновения маршруток в Петербурге - ВИДЕО
Момент столкновения маршруток в Петербурге - ВИДЕО
Момент столкновения двух маршруток в Санкт-Петербурге попал на видео. Напомним, авария произошла вечером 6 мая на юге Санкт-Петербурга, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, пострадали в аварии 11 человек. Двое из них несовершеннолетние. Для оказания медпомощи на место прибыли три экипажа скорой помощи.
Сейчас на месте работает дорожная полиция. Сотрудники ГИБДД выясняют причину аварии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре