Момент столкновения маршруток в Петербурге

Момент столкновения двух маршруток в Санкт-Петербурге попал на видео. Напомним, авария произошла вечером 6 мая на юге Санкт-Петербурга, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, пострадали в аварии 11 человек. Двое из них несовершеннолетние. Для оказания медпомощи на место прибыли три экипажа скорой помощи.

Сейчас на месте работает дорожная полиция. Сотрудники ГИБДД выясняют причину аварии.