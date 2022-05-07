Массовая драка летевших в Амстердам пассажиров в самолете

Массовая драка пассажиров, летевших рейсом авиакомпании KLM из Манчестера в Амстердам, попала на видео. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, все подробности произошедшего до сих пор выясняются. По словам пассажира, снявшего потасовку на мобильный телефон, драка началась из-за расистского высказывания молодого британца в возрасте чуть более 20 лет.

На видео показано, как к пассажиру подскочили трое мужчин и начали наносить удары. За пострадавшего вступились двое попутчиков и стали в ответ избивать обидчиков. Члены экипажа не сразу смогли разнять дебоширов, помогло лишь вмешательство пилота.

Впоследствии командир воздушного судна обратился в полицию. По прилете в столицу Нидерландов шестерых нарушителей задержали, один из них получил легкие травмы. В авиакомпании пояснили, что никто из членов экипажа в результате инцидента не пострадал.