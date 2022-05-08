Эпидемия ожирения снижает боеготовность армии США

Согласно новому исследованию, "эпидемия ожирения" в Америке снижает готовность вооруженных сил США. Об этом пишет газета Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным работы доктора Сары Полис, научного сотрудника медицинского факультета в Университете Кентукки, и ее коллег, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах, и риск для национальной безопасности "крайне велик". В частности, из-за проблемы избыточного веса снижается круг подходящих добровольцев-контрактников, в целом сокращаются возможности для пополнения рядов армии.

"Дополнительные актуальные проблемы включают изменение демографии военнослужащих и отсутствие продовольственной безопасности среди семей военнослужащих", - сказала Полис. Последнее, в свою очередь, создает дополнительную угрозу уровню удержания военнослужащих и готовности к выполнению миссий.

Исследователи также обнаружили, что с 1960-х годов количество новобранцев с лишним весом, принятых в ряды армии США, увеличилось в два раза среди мужчин, в три раза - среди женщин.