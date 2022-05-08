Маск намерен добиться увеличения годового дохода Twitter

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до $26,4 млрд к 2028 году. Об этом пишет газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что Маск заявил, что собирается увеличить годовой доход социальной сети более чем в пять раз, "до $26,4 млрд к 2028 году". Издание подчеркивает, что в 2021 году доход компании составил $5 млрд.

В документе, на который ссылается издание, подчеркивается, что предприниматель планирует добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы в плане дохода. Отмечается, что по предположениям Маска, реклама в 2028 году будет составлять порядка 45% от общего дохода ($12 млрд), в то время как в 2020 году около 90% выручки приносила реклама.

Кроме того, Маск ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 млн.