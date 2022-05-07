КНДР совершила пуск неопознанного снаряда

КНДР в субботу совершила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда, в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаться к ним, а сразу связываться с властями. По данным береговой охраны, ракета уже упала. Точка ее падения в Японском море уточняется.

Министерство обороны Японии занимается сбором и анализом информации, связанной с очередным северокорейским ракетным запуском. С начала года Пхеньян осуществил уже более 10 ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты.