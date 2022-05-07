Франция придумала, как заместить российский газ. Страна планирует использовать для этого биометан, который получают из сельскохозяйственных отходов. К 2030 году Франция планирует перейти на полное замещение газа из России биометаном. Об этом пишет газета The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации газеты, французские фермеры выступили за отказ от российского газа, запуская предприятия по производству биометана.