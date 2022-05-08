В России заменят импортную оболочку для колбасы

Производства и малые, и большие закупают упаковку для колбасы за рубежом. Европа - основной поставщик. Почти 73% импорта. И уже в июле - отгружать ее перестанут.

В этом помещении созревает салями особо крупного размера. Чтобы сделать эту колбасу, используют оболочку - делают ее в Германии. Одного такого мотка хватает на несколько сотен килограммов готового продукта, но теперь купить подобную практически невозможно.

В России делают в основном натуральную оболочку, но полностью заместить импорт сразу сложно. Тем более если промышленные гиганты одновременно решат переодеть колбасу из искусственной пленки в природную. Чтобы фасовать в натуральное, придется перенастроить производства.

"Это достаточно сложный такой технологический процесс при производстве. Кто-то на комбинатах приноравливается уже к оболочке, привыкает уже, знает, как с ней работать, а кому-то придется заново учиться", - рассказывает технолог компании, производящей натуральную оболочку для колбасных изделий Игорь Беркович.

Объемы можно наращивать. Например, завод в Ленинградской области уже решил остановить поставки в США и Южную Америку и переориентироваться на внутренний рынок. Подтягиваются и другие производства.

"На территории РФ пять заводов, плюс два завода в Беларуси, которые так же активно работают на российский рынок и тоже могут нарастить объемы производства, то есть фактически на российский рынок может сейчас работать семь заводов", - говорит директор ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова Оксана Кузнецова.

Кроме того, помимо Европы, есть и другие производители. Тот же Китай и сейчас исправно поставляет свою продукцию. Кстати, оболочку для колбасы покупали за границей даже в Советском Союзе. Это очевидно дешевле, чем содержать целое направление пищевой промышленности. Очистка черевы и создание безопасных искусственных оболочек - процесс дорогой и долгий.

"Любое конвейерное производство оно эффективнее, чем производство штучное, и, по крайней мере, оно сильно дешевле, это сильно проще, доступнее", - отмечает специалист по ремесленным колбасам Андрей Куспиц.

Оставить россиян без бутербродов вряд ли удастся. Прогнозируют, что крупные комбинаты начнут выпускать больше цельных мясных деликатесов, для которых не нужно использовать обертку. А на малых производствах тоже выработали свой антикризисный план - делать котлеты.