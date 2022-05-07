Жители Италии стали свидетелями танца стаи птиц в небе. Это называется мурмурация. Термин обозначает природное явление, когда тысячи птиц сбиваются в громадные стаи, которые динамически формируются в удивительные небесные фигуры, постоянно сжимаясь и разжимаясь.