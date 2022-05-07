https://news.day.az/world/1459995.html Жители Италии стали свидетелями танца стаи птиц в небе - ВИДЕО
Жители Италии стали свидетелями танца стаи птиц в небе - ВИДЕО
Жители Италии стали свидетелями танца стаи птиц в небе. Это называется мурмурация. Термин обозначает природное явление, когда тысячи птиц сбиваются в громадные стаи, которые динамически формируются в удивительные небесные фигуры, постоянно сжимаясь и разжимаясь.
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