В США будут бороться с изменением климата необычным способом

Калифорнийские молочные фермы начнут кормить своих коров морскими водорослями для борьбы с изменением климата после того, как местный департамент продовольствия и сельского хозяйства впервые в США одобрил использование подобных кормов, снижающих выбросы метана из-за коровьей отрыжки. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Blue Ocean Barns, производящая красные водоросли на своей ферме на Большом острове Гавайского архипелага, объявила, что добавка одобрена для использования как на обычных, так и на молочных фермах. Было показано, что сорт красных водорослей Brominata сокращает выбросы метана у молочных коров на 52% в течение 50 дней, но до сих пор он применялся лишь в экспериментальных целях. "Калифорния действует очень смело, вкладывая деньги в будущую устойчивость молочной промышленности, - заявила Джоан Салвен, генеральный директор Blue Ocean Barns. - Они были первыми, кто выдал лицензию и вывел нас на рынок".

По данным Калифорнийского университета в Дэвисе, Калифорния производит больше коровьего молока, чем любой другой американский штат, и ее молочные коровы являются источником 45% выбросов метана в Калифорнии - а это мощнейший парниковый газ. Выбросы метана с ферм настолько велики, что спутники смогли обнаружить их в ходе наблюдений из космоса.

В исследовании, опубликованном в прошлом году тем же Калифорнийским университетом в Дэвисе, было показано, что красные водоросли снижают выбросы метана мясным скотом до 82%. Добавка из морских водорослей, которая составит лишь крошечную часть рациона крупного рогатого скота, не меняет вкус говядины или молока.