Макрон официально вступил в должность президента Франции

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу официально снова вступил в должность главы государства на пять лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония инаугурации Макрона проходит в Елисейском дворце утром в субботу. Трансляцию ведет телеканал BFMTV.

В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.

"Объявляю Вас избранным президентом Республики", - сказал Фабиус, обращаясь к Макрону.

После этого Макрон был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона, что и ознаменовало собой начало его второго срока.

Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.