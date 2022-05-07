В Армении взлетели цены на продукты питания

Цены на потребительском рынке Армении в апреле по сравнению с мартом выросли на 2,3%. Во всех городах республики потребительские цены в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,9-2,5%, причем самый высокий показатель зафиксирован в Гафане и Иджеване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что в Ереване потребительские цены выросли на 2,4%. В столице Армении в апреле по сравнению с мартом зафиксирован 3,8-процентный рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, в других городах республики этот показатель составил 3,8-4,8%.